"Займаються лобізмом": економічний експерт про діяльність Асоціації українських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Асоціація українських банків займається лобізмом тих фінустанов, які входять до її складу. Інших функцій АУБ не виконує. Про це журналістам УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.
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«В АУБ тільки одна мета діяльності – представляти інтереси банків, які входять до цієї асоціації і платять якісь внески. Тобто вони займаються лобізмом - підготовкою законопроектів в інтересах тих банків, які входять до складу Асоціації. На скільки вона ефективна – можуть оцінювати самі банки, які входять до її складу», - повідомив Новак.
Він наголосив, що до складу АУБ не входять великі гравці ринку, бо колись туди, можна сказати, силоміць змушували увійти маленькі банки.
«На скільки я знаю, там просто була створена у свій час альтернативна асоціація (АУБ - ред.). Колись була Єдина асоціація українських банків, а потім, мені здається, за часів Януковича, була створена альтернативна асоціація і практично силою змусили вийти із тої єдиної і перейти до цієї новоствореної (АУБ - ред.). Тому, наскільки я знаю, там був якийсь конфлікт», - резюмував він.
Додамо
Попри те, що АУБ займається лобізмом банків, які входять в Асоціацію, вже 2 фінустанови, яких вони піарили - збанкрутіли. Мова йде зокрема про «Мегабанк» та банк «СІЧ».
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