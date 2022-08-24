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"Займаються лобізмом": економічний експерт про діяльність Асоціації українських банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Асоціація українських банків займається лобізмом тих фінустанов, які входять до її складу. Інших функцій АУБ не виконує. Про це журналістам УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

"Займаються лобізмом": економічний експерт про діяльність Асоціації українських банків

Цитата

«В АУБ тільки одна мета діяльності – представляти інтереси банків, які входять до цієї асоціації і платять якісь внески. Тобто вони займаються лобізмом - підготовкою законопроектів в інтересах тих банків, які входять до складу Асоціації. На скільки вона ефективна – можуть оцінювати самі банки, які входять до її складу», - повідомив Новак.

Він наголосив, що до складу АУБ не входять великі гравці ринку, бо колись туди, можна сказати, силоміць змушували увійти маленькі банки.

«На скільки я знаю, там просто була створена у свій час альтернативна асоціація (АУБ - ред.). Колись була Єдина асоціація українських банків, а потім, мені здається, за часів Януковича, була створена альтернативна асоціація і практично силою змусили вийти із тої єдиної і перейти до цієї новоствореної (АУБ - ред.). Тому, наскільки я знаю, там був якийсь конфлікт», - резюмував він.

Додамо

Попри те, що АУБ займається лобізмом банків, які входять в Асоціацію, вже 2 фінустанови, яких вони піарили - збанкрутіли. Мова йде зокрема про «Мегабанк» та банк «СІЧ».

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