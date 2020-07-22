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Займання двох автомобілів у середмісті Києва ліквідували

Займання двох автомобілів у середмісті Києва ліквідували

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У центрі Києва ліквідували загоряння двох автомобілів. Жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

Так, 22 липня, о 14:49 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вул. Велика Васильківська, 114, що у Голосіївському районі столиці.

"До місця виклику негайно було направлено рятувальників 8-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на узбіччі вогнем охоплені дві автівки BMW X5 та Acura. Не гаючи часу, бійці приступили до гасіння пожежі, яку о 14:59 було локалізовано, а о 15:01 – ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок пожежі автомобіль BMW X5 було знищено повністю, а в автомобілі Acura було знищено задній бампер, фари, кришку багажника та пошкоджено обидва задні крила.

"Причина загоряння наразі встановлюється правоохоронцями. Жертв та постраждалих немає", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві біля Національного палацу мистецтв "Україна" загорілися два автомобілі.

Як вдалося дізнатися УНН, поліція вилучає відео з камер спостереження з місця події, а також проводить огляд.

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