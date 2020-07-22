Возгорание двух автомобилей в центре Киева ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В центре Киева ликвидировали возгорание двух автомобилей. Жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-лужбау ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Так, 22 июля, в 14:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Большая Васильковская, 114, что в Голосеевском районе столицы.
"К месту вызова немедленно было направлено спасателей 8 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что на обочине огнем охвачены два автомобиля BMW X5 и Acura. Не теряя времени, бойцы приступили к тушению пожара, который в 14:59 был локализован, а в 15:01 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате пожара автомобиль BMW X5 был уничтожен полностью, а в автомобиле Acura был уничтожен задний бампер, фары, крышку багажника и повреждены оба задних крыла.
"Причина возгорания сейчас устанавливается правоохранителями. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве возле Национального дворца искусств "Украина" загорелись два автомобиля.
Как удалось узнать УНН, полиция изымает видео с камер наблюдения с места происшествия, а также проводит осмотр.