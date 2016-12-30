Заяву на звільнення написала голова РДА на Львівщині, яку підозрюють у керуванні авто напідпитку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Голова Жовківської РДА на Львівщині Надія Щур, яку підозрюють у водінні напідпитку, написала заяву на звільнення. Про це написав голова ЛОДА Олег Синютка на сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
"Зважаючи на суспільний резонанс, голова Жовківської РДА написала заяву на звільнення", - написав О.Синютка.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейські на Львівщині запідозрили голову РДА у керуванні авто у нетверезому стані.