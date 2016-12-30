Заявление на увольнение написала председатель РГА во Львовской области, которую подозревают в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Председатель Жовкивской РГА во Львовской области Надежда Щур, которую подозревают в вождении в нетрезвом состоянии написала заявление на увольнение. Об этом написал председатель ЛОГА Олег Синютка на странице в Facebook, сообщает УНН.
"Учитывая общественный резонанс, председатель Жовкивской РГА написала заявление на увольнение", - написал О.Синютка.
Напомним, как сообщал УНН, полицейские во Львовской области заподозрили главу РГА в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.