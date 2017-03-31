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Заявку на ремонт ЛЕП в районі Авдіївки погодили, роботи розпочнуться о 10:00 - МінТОТ (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Заявку на ремонт пошкодженої через обстріли лінії електропередачі в районі Авдіївки погодили у п'ятницю зранку, відновлювальні роботи планується розпочати о 10:00. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у Twitter, передає УНН.

"Авдіївка. Станом на 8:30 заявка на проведення огляду та ремонтних робіт на лінії погоджена. Початок проведення робіт - 10:00", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, станом на 7:00 31 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє. Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб.

Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередачі 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

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