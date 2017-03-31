Заявку на ремонт ЛЭП в районе Авдеевки согласовали, работы начнутся в 10:00 - МинТОТ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Заявку на ремонт поврежденной из-за обстрелов линии электропередачи в районе Авдеевки согласовали в пятницу утром, восстановительные работы планируется начать в 10:00. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины в Twitter, передает УНН.
"Авдеевка. По состоянию на 8:30 заявка на проведение осмотра и ремонтных работ на линии согласована. Начало проведения работ - 10:00", - сообщили в ведомстве.
Напомним, по состоянию на 7:00 31 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало. Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.