Заяви про звільнення В.Гонтаревої у Президента немає - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Заяви про звільнення з посади голови Національного банку України Валерії Гонтаревої на підписі у Президента немає. Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Вчора я спитав про це особисто Президента, і він мені відповів, що заяви пані Гонтаревої у нього на столі немає”, — сказав О.Гончаренко.
Він додав, що, звісно, немає жодного чиновника, який працюватиме завжди, і колись В.Гонтарева залишить свою посаду, однак це відбуватиметься у плановому режимі.
Нагадаємо, 3 квітня нардеп І.Луценко заявила, що В.Гонтарева написала заяву про відставку.
У Національному банку України не підтвердили інформацію щодо відставки голови НБУ Валерії Гонтаревої.