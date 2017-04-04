Заявления об увольнении В.Гонтаревой у Президента нет - нардеп

"Вчера я спросил об этом лично Президента, и он мне ответил, что заявления госпожи Гонтаревой у него на столе нет", - сказал А.Гончаренко.

Он добавил, что, конечно, нет ни одного чиновника, который будет работать всегда, и когда-нибудь В.Гонтарева покинет свой пост, однако это будет происходить в плановом режиме.

Напомним, 3 апреля нардеп И.Луценко заявила, что В.Гонтарева написала заявление об отставке.

В Национальном банке Украины не подтвердили информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой.