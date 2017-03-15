Заяви президента Туреччини про “фашистів” у Нідерландах відірвані від реальності — Д.Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що звинувачення Туреччини щодо “фашизму” на адресу Нідерландів “абсолютно відірвані від реальності”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За інформацією ЗМІ, 15 березня під час сесії Європарламенту, Туск назвав Роттердам “містом Еразму, повністю зруйнованим нацистами, яке зараз має мера народженого у Марокко”.
“Якщо хтось бачить фашизм у Роттердамі, він абсолютно відірваний від реальності”, — зазначив Д.Туск.
“Нідерланди — це Європа. А сьогодні я хочу зазначити, що Європа — це Нідерланди”, — наголосив він.
ЗМІ наголошує, що заява Д.Туска з’явилася у час, коли у Нідерландах відбуваються парламентські вибори, які мають стати тестом щодо антиіммігрантських і націоналістичних сентиментів.
11 березня влада Нідерландів заборонила турецьким міністрам проводити на своїй території агітаційні мітинги до референдуму, який у Туреччині має відбутися 16 березня. (Метою референдуму є розширення повноважень президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана).
Після цього Ердоган назвав нідерландців “нацистськими недобитками” і звинуватив у “фашизмі”.