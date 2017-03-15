Заявления президента Турции о "фашистах" в Нидерландах оторваны от реальности - Туск

По информации СМИ, 15 марта во время сессии Европарламента, Туск назвал Роттердам "городом Эразма, полностью разрушенного нацистами, у которого мэр родился в Марокко".

"Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, он абсолютно оторван от реальности", - отметил Туск.

"Нидерланды - это Европа. А сегодня я хочу отметить, что Европа - это Нидерланды", - подчеркнул он.

СМИ отмечает, что заявление Д. Туска появилось в то время, когда в Нидерландах проходят парламентские выборы, которые должны стать тестом по антииммигрантским и националистическим сантиментам.

11 марта власти Нидерландов запретили турецким министрам проводить на своей территории агитационные митинги к референдуму, который в Турции должен состояться 16 марта. (Целью референдума является расширение полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана).

После этого Эрдоган назвал нидерландцев "нацистскими остатками" и обвинил в "фашизме".