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Заяви Фокіна про амністію і особливий статус всього Донбасу не відповідають національним інтересам – Аваков

Київ • УНН

 • 16516 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу, першого прем'єр-міністра Незалежної України Вітольда Фокіна, провокативними і такими, що не відповідають національним інтересам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Заяви Фокіна про амністію і особливий статус всього Донбасу не відповідають національним інтересам – Аваков

Зазначається, що Фокін в інтерв'ю одного з видань заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу".

Так, Арсен Аваков вважає такі висловлювання українського представника у ТКГ провокативними та спекулятивними.

"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат", - зазначив Аваков.

Повідомляється, що про це Аваков повідомив після церемонії вшанування під Верховною Радою України пам'яті чотирьох військовослужбовців ВЧ №3027 НГУ І. Дєбріна, Д. Сластнікова, О. Костини, Б. Дацюка. Вони загинули 31 серпня 2015 року внаслідок терористичного акту – вибуху ручної гранати, що стався під час масових заворушень, які спровокували різні політичні сили після прийняття парламентом у першому читанні змін до Конституції України у частині децентралізації. Вони визначали "особливості місцевого самоврядування" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) прем'єр-міністра України у 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

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