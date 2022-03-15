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Заява Лукашенка про нібито обстріл Білорусі є повною нісенітницею. Ми не вбиваємо дітей - Данілов

Заява Лукашенка про нібито обстріл Білорусі є повною нісенітницею. Ми не вбиваємо дітей - Данілов

Київ • УНН

 • 187235 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Заява правителя Білорусі Олександра Лукашенка, що по його країні нібито вдарили ракетою "Точка-У" з території України, є повною нісенітницею. Україна не вбиває дітей та жінок. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

“Заява О. Лукашенка, що по його країні нібито вдарили ракетою "Точка-У" з території України, є повною нісенітницею. Ми цивілізована нація, ми не вбиваємо дітей та жінок, а захищаємо свою землю”, - сказав Данілов.

Деталі

Данілов повідомив, що за даними, які є у розпорядженні, переважна більшість білоруських військових відмовляються вступати у війну на боці рашистів.

"Білоруси бачать, що сьогодні дух нашого війська, нашого суспільства, - величезний. Крім того, вони бачать, скільки трупів росіян та поранених привозять з України", - зазначив Данілов.

Доповнення

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що по країні вдарили ракетою «Точка-У», але запевняє, що не збирається брати участь у війні.

Додамо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти продовжують обстріли цивільного населення та інфраструктури у різних містах України. Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.

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