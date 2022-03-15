Заявление Лукашенко о якобы обстреле Беларуси является полной чушью. Мы не убиваем детей - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заявление правителя Беларуси Александра Лукашенко, что по его стране якобы ударили ракетой "Точка-У" с территории Украины, является полной ерундой. Украина не убивает детей и женщин. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Цитата
“Заявление А. Лукашенко, что по его стране якобы ударили ракетой "Точка-У" с территории Украины, является полной ерундой. Мы цивилизованная нация, мы не убиваем детей и женщин, а защищаем свою землю”, - сказал Данилов.
Детали
Данилов сообщил, что по данным, которые есть в распоряжении, подавляющее большинство белорусских военных отказываются вступать в войну на стороне рашистов.
"Белорусы видят, что сегодня дух нашего войска, нашего общества, - огромный. Кроме того, они видят, сколько трупов россиян и раненых привозят из Украины", - отметил Данилов.
Дополнение
Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но уверяет, что не собирается участвовать в войне.
Добавим
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения и инфраструктуры в различных городах Украины. Учитывая текущую ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.