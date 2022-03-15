Заявление Лукашенко о якобы обстреле Беларуси является полной чушью. Мы не убиваем детей - Данилов

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“Заявление А. Лукашенко, что по его стране якобы ударили ракетой "Точка-У" с территории Украины, является полной ерундой. Мы цивилизованная нация, мы не убиваем детей и женщин, а защищаем свою землю”, - сказал Данилов.

Детали

Данилов сообщил, что по данным, которые есть в распоряжении, подавляющее большинство белорусских военных отказываются вступать в войну на стороне рашистов.

"Белорусы видят, что сегодня дух нашего войска, нашего общества, - огромный. Кроме того, они видят, сколько трупов россиян и раненых привозят из Украины", - отметил Данилов.

Дополнение

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по стране ударили ракетой "Точка-У", но уверяет, что не собирается участвовать в войне.

Добавим

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения и инфраструктуры в различных городах Украины. Учитывая текущую ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.