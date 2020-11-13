Завуальована спроба Росії виправдати себе: США відреагували на консульство Нікарагуа в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Почесне консульство Нікарагуа в окупованому Криму — це завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права. Про це йдеться у поширеній 13 листопада заяві посольства США в Україні, повідомляє УНН.
“Крим — це Україна. "Почесне консульство“ Нікарагуа — це чергова завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію припинити окупацію та повернути Україні повний контроль над Кримом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом пані посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до АР Крим, Україна, для вручення так званому “почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь” Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту.
Також український уряду ухвалив рішення про введення санкцій проти Нікарагуа через призначення "консула" у Криму.
Крим - це Україна. «Почесне консульство» Нікарагуа - це чергова завуальована спроба Росії виправдати своє порушення міжнародного права. Ми закликаємо Росію припинити окупацію та повернути Україні повний контроль над Кримом. #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 13, 2020