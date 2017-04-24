Завтрашні слухання в ПАРЄ щодо П.Аграмунта будуть закритими - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Завтрашні слухання в ПАРЄ щодо поїздки президента Асамблеї Педро Аграмунта в Сирію і його можливої відставки будуть закритими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член постійної делегації у ПАРЄ Леонід Ємець, передає УНН.
"Свіжі новини. Завтрашні слухання в ПАРЄ, щодо поїздки президента Аграмунта в Сирію і його можливої відставки, будуть закритими. Без журналістів", - зазначив Л.Ємець.
Раніше він повідомив, що "голосів за зміну регламенту ПАРЄ і початок процедури імпічменту трошечки не вистачило". "Якщо точно, то 2 голоси, щоб було більше двох третин. Тому завтра буде лише обговорення поїздки Президента Аграмунта до Сирії", - додав нардеп.
Як повідомляв УНН, президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсторонився від виконання обов'язків ведення сесії.
Нагадаємо, українська делегація на сесії ПАРЄ вимагатиме відставки Президента Асамблеї Педро Аграмунта.