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Завтрашні слухання в ПАРЄ щодо П.Аграмунта будуть закритими - нардеп

Завтрашні слухання в ПАРЄ щодо П.Аграмунта будуть закритими - нардеп

Київ • УНН

 • 9543 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Завтрашні слухання в ПАРЄ щодо поїздки президента Асамблеї Педро Аграмунта в Сирію і його можливої відставки будуть закритими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член постійної делегації у ПАРЄ Леонід Ємець, передає УНН.

"Свіжі новини. Завтрашні слухання в ПАРЄ, щодо поїздки президента Аграмунта в Сирію і його можливої відставки, будуть закритими. Без журналістів", - зазначив Л.Ємець.

Раніше він повідомив, що "голосів за зміну регламенту ПАРЄ і початок процедури імпічменту трошечки не вистачило". "Якщо точно, то 2 голоси, щоб було більше двох третин. Тому завтра буде лише обговорення поїздки Президента Аграмунта до Сирії", - додав нардеп.

Як повідомляв УНН, президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсторонився від виконання обов'язків ведення сесії.

Нагадаємо, українська делегація на сесії ПАРЄ вимагатиме відставки Президента Асамблеї Педро Аграмунта.

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