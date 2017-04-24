Завтрашние слушания в ПАСЕ по П.Аграмунту будут закрытыми - нардеп

"Свежие новости. Завтрашние слушания в ПАСЕ, относительно поездки президента Аграмунта в Сирию и его возможной отставки, будут закрытыми. Без журналистов", - отметил Л.Емець.

Ранее он сообщил, что "голосов за изменение регламента ПАСЕ и начало процедуры импичмента немного не хватило". "Если точно, то 2 голоса, чтобы было более двух третей. Поэтому завтра будет только обсуждение поездки Президента Аграмунта в Сирию", - добавил нардеп.

Как сообщал УНН, президент ПАСЕ Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии.

Напомним, украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки Президента Ассамблеи Педро Аграмунта.