Завтрашние слушания в ПАСЕ по П.Аграмунту будут закрытыми - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Завтрашние слушания в ПАСЕ о поездке президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию и его возможной отставки будут закрытыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, член постоянной делегации в ПАСЕ Леонид Емец, передает УНН.
"Свежие новости. Завтрашние слушания в ПАСЕ, относительно поездки президента Аграмунта в Сирию и его возможной отставки, будут закрытыми. Без журналистов", - отметил Л.Емець.
Ранее он сообщил, что "голосов за изменение регламента ПАСЕ и начало процедуры импичмента немного не хватило". "Если точно, то 2 голоса, чтобы было более двух третей. Поэтому завтра будет только обсуждение поездки Президента Аграмунта в Сирию", - добавил нардеп.
Как сообщал УНН, президент ПАСЕ Педро Аграмунт отстранился от выполнения обязанностей ведения сессии.
Напомним, украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки Президента Ассамблеи Педро Аграмунта.