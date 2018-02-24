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Завтра вночі у Києві частково обмежать рух Південним мостом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Завтра вночі, з 25 на 26 лютого, у Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із 21:00 25 лютого до 07:00 26 лютого у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп.Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, розпочинається капітальний ремонт станції метро “Святошин”, у зв’язку з чим вихід до проспекту Перемоги, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а також підземний перехід не працюватимуть.

Українські Національні Новини

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