Завтра вночі у Києві частково обмежать рух Південним мостом

"Із 21:00 25 лютого до 07:00 26 лютого у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп.Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, розпочинається капітальний ремонт станції метро “Святошин”, у зв’язку з чим вихід до проспекту Перемоги, заводу “АТЕК”, “Антонов”, а також підземний перехід не працюватимуть.