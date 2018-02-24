Завтра ночью в Киеве частично ограничат движение по Южному мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Завтра ночью, с 25 на 26 февраля, в Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 21:00 25 февраля в 7:00 26 февраля во связи с ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп.Миколы Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 24 февраля, начинается капитальный ремонт станции метро "Святошин", в связи с чем выход к проспекту Победы, завода "АТЕК", "Антонов", а также подземный переход не будут.