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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Завтра відбудеться ЗНО з української мови та української мови і літератури. Зареєстровано понад 377 тис. учасників

Київ • УНН

 • 14268 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У вівторок, 1 червня 2021 року, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та української мови і літератури, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Завтра відбудеться ЗНО з української мови та української мови і літератури. Зареєстровано понад 377 тис. учасників

Деталі

На тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторія у 1 070 пунктах тестування, з української мови – 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО.

Додамо

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Нагадаємо

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії й проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил.

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