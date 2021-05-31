Завтра відбудеться ЗНО з української мови та української мови і літератури. Зареєстровано понад 377 тис. учасників

Деталі

На тест з української мови і літератури зареєструвалися 250 681 особа, тестування з української мови обрали 126 401 особа. Для учасників ЗНО з української мови і літератури створено 16 891 аудиторія у 1 070 пунктах тестування, з української мови – 8 472 аудиторії у 599 пунктах ЗНО.

Додамо

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Нагадаємо

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії й проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил.