Завтра состоится ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе. Зарегистрировано более 377 тыс. участников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Во вторник, 1 июня 2021 года, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и украинскому языку и литературе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Детали
На тест по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрали 126 401 человек. Для участников ВНО по украинскому языку и литературе создано 16891 аудиторию в 1070 пунктах тестирования, по украинскому языку - 8472 аудитории в 599 пунктах ВНО.
Добавим
Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.
Напомним
Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии и проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил.