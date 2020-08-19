Завтра в Україні знову переглянуть "карантинні зони"

"Завтра додатково буде переглянуто рівні епідемічної небезпеки, у другій половині дня, на підставі кількості захворівши за останні 14 днів. У попередній четвер, коли приймалось рішення про перше зонування, таких регіонів у нас було 10. Зараз, за статистикою на сьогодні, кількість областей, у яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі - уже 13", - сказав Ляшко.

Водночас, з його слів, динаміка до зростання кількості хворих показує, що додатково можуть долучитись інші області.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 19 серпня, до послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 13 регіонів України та місто Київ.