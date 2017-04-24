Завтра в Україні опадів не очікується

"Опадів не передбачається, лише вночі на крайньому сході місцями невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах вдень 25-30 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів, температура вдень 13-18 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики попередили про сильні дощі на сході України.