Завтра в Украине осадков не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Завтра в Украине ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"Осадков не предвидится, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах днем 25-30 м / с.
Температура ночью 0-5 градусов, температура днем 13-18 градусов тепла.
Напомним, синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины.