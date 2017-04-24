Завтра в Украине осадков не ожидается

"Осадков не предвидится, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах днем ​​25-30 м / с.

Температура ночью 0-5 градусов, температура днем ​​13-18 градусов тепла.

Напомним, синоптики предупредили о сильных дождях на востоке Украины.