Завтра в Україні очікуються тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Завтра, 7 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Повідомляється, що без опадів, лише в Криму, Приазов'ї, вдень і на Луганщині подекуди невеликий дощ.
У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно східний, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний 9-14 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півдні країни 3-8° тепла; вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 10-15° тепла; в Карпатах вночі 2-4° морозу, вдень 2-7° тепла.