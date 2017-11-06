Завтра в Україні очікуються тумани

Повідомляється, що без опадів, лише в Криму, Приазов'ї, вдень і на Луганщині подекуди невеликий дощ.

У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний 9-14 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півдні країни 3-8° тепла; вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 10-15° тепла; в Карпатах вночі 2-4° морозу, вдень 2-7° тепла.