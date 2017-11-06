Завтра в Украине ожидаются туманы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11165 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136668 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109814 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109519 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101985 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106276 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148882 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Завтра в Украине ожидаются туманы

Завтра в Украине ожидаются туманы

Киев  •  УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Завтра, 7 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сообщается, что без осадков, лишь в Крыму, Приазовье, днем ​​и в Луганской области местами небольшой дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 3-8° тепла; днем 4-9°, в южной части и на Закарпатье 10-15° тепла; в Карпатах ночью 2-4° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Украинские Национальные Новости

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