Завтра в Украине ожидаются туманы

Сообщается, что без осадков, лишь в Крыму, Приазовье, днем ​​и в Луганской области местами небольшой дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 3-8° тепла; днем 4-9°, в южной части и на Закарпатье 10-15° тепла; в Карпатах ночью 2-4° мороза, днем ​​2-7° тепла.