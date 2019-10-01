Завтра в Україні очікується суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В Україні у середу, 2 жовтня, очікується суха погода, місцями вдень до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра очікується суха погода; температура вночі 5-10°, на крайньому півдні країни 11-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°", - повідомили синоптики.
У четвер у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; температура вночі 6-13°, вдень 18-25°, на заході країни похолодає до 11-16°.
У пятницю в більшості областей, крім західних, дощитиме, в Карпатах можливий мокрий сніг; в Україні очікується зниження температури на 3-8°.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.