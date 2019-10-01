Завтра в Украине ожидается сухая погода

"Завтра ожидается сухая погода, температура ночью 5-10°, на крайнем юге страны 11-13°, днем 18-23°, на Закарпатье и Прикарпатье до 26°", - сообщили синоптики.

В четверг в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; температура ночью 6-13°, днем 18-25°, на западе страны похолодает до 11-16°.

В пятницу в большинстве областей, кроме западных, пройдут дожди, в Карпатах возможен мокрый снег; в Украине ожидается снижение температуры на 3-8°.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.