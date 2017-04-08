Завтра в Україні очікується сильний вітер і заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У неділю майже на всій території України очікуються сильні пориви вітру, місцями - заморозки. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Як зазначається, 9 квітня в Україні, крім західної частини, пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Вночі та вранці 9 квітня у західних, північних та Вінницькій областях, 10 квітня в Україні, крім східної частини, на грунті та місцями в повітрі заморозки від 0 до 4 градусів тепла.
У північних областях у неділю заморозки очікуються місцями.
На Київщині вночі та вранці 9 квітня пориви вітру також прогнозуються у 15-20 м/с. Вночі та вранці у неділю місцями, 10 квітня, повсюди заморозки від 0 до 3 градусів тепла.
Нагадаємо, киян попередили про пориви вітру 8 квітня.