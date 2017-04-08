Завтра в Украине ожидается сильный ветер и заморозки

Как отмечается, 9 апреля в Украине, кроме западной части, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью и утром 9 апреля в западных, северных и Винницкой областях, 10 апреля в Украине, кроме восточной части, на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до 4 градусов тепла.

В северных областях в воскресенье заморозки ожидаются местами.

В Киевской области ночью и утром 9 апреля порывы ветра также прогнозируются в 15-20 м/с. Ночью и утром в воскресенье местами, 10 апреля, повсюду заморозки от 0 до 3 градусов тепла.

Напомним, киевлян предупредили о порывы ветра 8 апреля.