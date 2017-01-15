Завтра в Україні очікується мінлива хмарність і ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У понеділок 16 січня в Україні очікується мінлива хмарність, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передає УНН.
У східних, Запорізькій області та в Криму мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
На решті території без істотних опадів. Температура вночі 4-9 градусів, у західних областях 8-13 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу, в Карпатах вночі 11-16 градусів, вдень 4-9 градусів морозу.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах ожеледиця.
У столиці завтра без істотних опадів, ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6 градусів, вдень 1-3 градусів морозу.
У Карпатах 16 січня без істотних опадів. У горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки. В гiрських районах Закарпатської областi iснує загроза зсувiв снiгу на дороги.