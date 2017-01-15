Завтра в Украине ожидается переменная облачность и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В понедельник 16 января в Украине ожидается переменная облачность, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.
В восточных, Запорожской области и в Крыму мокрый снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; температура в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 4-9 градусов, в западных областях 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, в Карпатах ночью 11-16 градусов, днем 4-9 градусов мороза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
В столице завтра без существенных осадков, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6 градусов, днем 1-3 градуса мороза.
В Карпатах 16 января без существенных осадков. В горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.