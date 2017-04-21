Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями

“У південних та східних областях вночі і вранці дощ з мокрим снігом, у західних та північних областях вранці і вдень невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у південній частині та західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Крім цього, температура вночі 1-4 градусів тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5 градусів, вдень 9-14 вище нуля. На високогір’ї Карпат вночі 3-8 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

Як повідомляв УНН, через заморозки можливі втрати врожаю плодово-ягідних дерев.