Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями

"В южных и восточных областях ночью и утром дождь с мокрым снегом, в западных и северных областях утром и днем ​​небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в южной части и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Кроме этого, температура ночью 1-4 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов, днем ​​9-14 выше нуля. На высокогорье Карпат ночью 3-8 градусов мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

Как сообщал УНН, из-за заморозков возможные потери урожая плодово-ягодных деревьев.