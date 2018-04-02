Завтра в Україні очікується до 17 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Завтра, 3 квітня, на території України очікується температура до 17 градусів тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"3 квітня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі та вранці дощі. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла 2° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-17°, у східній частині 4-9°", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на минулих вихідних, 24 березня, до Києва прийшла метеорологічна весна. Кліматологи відзначили, що, попри морозну погоду у Києві, температурних рекордів цьогорічного березня зафіксовано не було.