Завтра в Украине ожидается до 17 градусов тепла

“3 апреля в Украине без осадков, лишь в восточных областях ночью и утром дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла 2° мороза, в Карпатах 2-7° мороза, днем ​​8-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-17°, в восточной части 4-9°”, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшие выходные, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна. Климатологи отметили, что, несмотря на морозную погоду в Киеве, температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было.