Завтра в Україні до 13 градусів морозу

"19 лютого в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. У східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла; у східних, Сумській та Чернігівській областях вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, українців попередили про можливе погіршення імунітету та сонливість через погоду.