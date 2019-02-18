Завтра в Украине до 13 градусов мороза

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83614 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130841 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130564 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129937 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125112 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161037 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117839 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141437 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Завтра в Украине до 13 градусов мороза

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Завтра в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"19 февраля в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12 ° тепла, в восточных, Сумской и Черниговской областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью 4-9 ° мороза, днем 3-8° тепла", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и сонливости из-за погоды.

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