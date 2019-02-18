Завтра в Украине до 13 градусов мороза

"19 февраля в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12 ° тепла, в восточных, Сумской и Черниговской областях ночью 8-13° мороза, днем около 0°, на остальной территории ночью 4-9 ° мороза, днем 3-8° тепла", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном ухудшении иммунитета и сонливости из-за погоды.