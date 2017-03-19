Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Завтра, 20 березня, в Україні місцями пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“У понеділок 20 березня в Україні: хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; у східних областях помірні опади. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній та східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с,” — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні Одещини до 12°; на високогір’ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень близько 0.
Нагадаємо, протягом 19 березня у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.