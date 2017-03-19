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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Завтра, 20 марта, в Украине местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В понедельник 20 марта в Украине: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; в восточных областях умеренные осадки. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, в южной и восточной части ночью местами порывы 15-20 м / с ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем ​​4-9 ° тепла, на юге Одесской области до 12 °; на высокогорье Карпат ночью 1-6 ° мороза, днем ​​около 0.

Напомним, в течение 19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

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