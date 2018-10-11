Завтра в Україні без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Завтра, 12 жовтня, в Україні без опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 жовтня в Україні без опадів. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 15-21°; на Закарпатті вночі 3-9°, вдень 14-20°, на Сході вночі 1-7°, вдень 13-19°", - сказано у повідомлені.
У столиці 12 жовтня без опадів. Температура вночі 5-9° тепла, вдень 15-17°, додали у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, погода в жовтні в Україні буде характеризуватися більш високими показниками температур на Західній Україні і низькими - на сході країни, причому велика територія країни буде відчувати брак опадів. Про це повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Вазіра Мартазінова.