Завтра в Украине без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Завтра, 12 октября, в Украине без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 октября в Украине без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 15-21°,на Закарпатье ночью 3-9°, днем 14-20°, на востоке ночью 1-7°, днем 13 -19°", - говорится в сообщении.
В столице 12 октября без осадков. Температура ночью 5-9° тепла, днем 15-17°, добавили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, погода в октябре в Украине будет характеризоваться более высокими показателями температур на Западной Украине и низкими - на востоке страны, причем большая территория страны будет испытывать недостаток осадков. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова.