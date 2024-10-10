Завтра в Україні не планують відключень світла - "Укренерго"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" повідомила, що 11 жовтня в Україні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.
У п'ятницю, 11 жовтня, в Україні не планують застосовувати графіки відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються
Енергетики також наголосили, що за можливості потужними електроприладами слід користуватись в денні години – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо
"Укренерго" накопичило трикратний запас ремонтного обладнання для підготовки до зими. Компанія значно прискорила терміни відновлення пошкодженого устаткування завдяки накопиченому досвіду та готовності до різних сценаріїв.