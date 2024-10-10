Завтра в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 11 октября в Украине не будут применять графики отключений света. Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
В пятницу, 11 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, в пятницу, меры ограничения потребления не планируются
Энергетики также отметили, что по возможности мощными электроприборами следует пользоваться в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Напомним,
«Укрэнерго» накопило трехкратный запас ремонтного оборудования для подготовки к зиме. Компания значительно ускорила сроки восстановления поврежденного оборудования благодаря накопленному опыту и готовности к различным сценариям.