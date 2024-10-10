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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»

Завтра в Украине не планируют отключений света - «Укрэнерго»

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 15:38  •  4616 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 11 октября в Украине не будут применять графики отключений света. Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

В пятницу, 11 октября, в Украине не планируют применять графики отключений света. Об  этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, в пятницу, меры ограничения потребления не планируются

- говорится в заявлении «Укрэнерго». 

Энергетики также отметили, что по возможности мощными электроприборами следует пользоваться в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Напомним,

«Укрэнерго» накопило трехкратный запас ремонтного оборудования для подготовки к зиме. Компания значительно ускорила сроки восстановления поврежденного оборудования благодаря накопленному опыту и готовности к различным сценариям.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
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