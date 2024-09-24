Завтра в Україні не планують відключати світло

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Укренерго повідомляє, що завтра в Україні не плануються заходи обмеження споживання електроенергії. Українців закликали економно використовувати електроенергію з 16:00 до 22:00 та по можливості перенести користування потужними приладами на 10:00-16:00.

Завтра в Україні заходи обмеження споживання не плануються, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна

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