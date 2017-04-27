Завтра в Києві запрацює дитяча залізниця

"Гості Київської дитячої залізниці зможуть ознайомитися із навчальною матеріально-технічною базою та вирушити дитячим поїздом у першу подорож нового сезону", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у день відкриття перший рейс для дітей і дорослих буде безкоштовним.

Нагадаємо, до Дня Незалежності у Києві курсував дитячий ретро-поїзд.