Завтра в Києві запрацює дитяча залізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У п’ятницю 28 квітня відбудеться урочисте відкриття 63-го сезону роботи київської дитячої залізниці, передає УНН з посиланням на прес-центр “Південно-Західної залізниці”.
"Гості Київської дитячої залізниці зможуть ознайомитися із навчальною матеріально-технічною базою та вирушити дитячим поїздом у першу подорож нового сезону", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що у день відкриття перший рейс для дітей і дорослих буде безкоштовним.
Нагадаємо, до Дня Незалежності у Києві курсував дитячий ретро-поїзд.