Завтра в Киеве заработает детская железная дорога
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В пятницу 28 апреля состоится торжественное открытие 63-го сезона работы киевской детской железной дороги, передает УНН со ссылкой на пресс-центр "Юго-Западной железной дороги".
“Гости Киевской детской железной смогут ознакомиться с учебной материально-технической базой и отправиться детским поездом в первое путешествие нового сезона”, — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в день открытия первый рейс для детей и взрослых будет бесплатным.
Напомним, ко Дню Независимости в Киеве курсировал детский ретро-поезд.