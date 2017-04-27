Завтра в Киеве заработает детская железная дорога

“Гости Киевской детской железной смогут ознакомиться с учебной материально-технической базой и отправиться детским поездом в первое путешествие нового сезона”, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в день открытия первый рейс для детей и взрослых будет бесплатным.

Напомним, ко Дню Независимости в Киеве курсировал детский ретро-поезд.