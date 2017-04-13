“Завтра в Києві: хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Київській області очікується часом невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

Нагадаємо, сьогодні у Києві очікуються пориви вітру.