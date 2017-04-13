Завтра в Киеве облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Завтра в Киеве будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, передает УНН.
"Завтра в Киеве: облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 11-13 градусов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Киевской области ожидается временами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-14 градусов.
Напомним, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра.