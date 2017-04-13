"Завтра в Киеве: облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем ​​11-13 градусов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киевской области ожидается временами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем ​​9-14 градусов.

Напомним, сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра.