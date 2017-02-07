Завтра в Карпатах очікується значний рівень лавинної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У високогір’ї Закарпатської області 7 та 8 лютого зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
“7 — 8 лютого в зв’язку зі снігопадами у високогір’ї Закарпатської області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки”, — сказано у повідомленні.
Рятувальники звертається до жителів та відпочивальників утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації та прислухатися до порад рятувальників.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили, що 7 лютого очікується підняття рівнів води на річках України.